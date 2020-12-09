В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

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За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Среди заболевших – девятимесячный ребенок и 80-летний пенсионер, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в КрымуИзвестно, что 33 человека были госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальным госпитализация не потребовалась, они остались дома на амбулаторном лечении.

Также за сутки 105 человек были выписаны после выздоровления, еще 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Им было от 63 до 79 лет.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4987 человек. В настоящий момент выздоровели 4582 человека, 153 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 225 человек, в «Изумруде» – 100. На амбулаторном лечении – 127 человек», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 278 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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