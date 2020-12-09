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Коронавирус в Крыму

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

фото © iz.ru

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Среди заболевших – девятимесячный ребенок и 80-летний пенсионер, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в КрымуИзвестно, что 33 человека были госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальным госпитализация не потребовалась, они остались дома на амбулаторном лечении.

Также за сутки 105 человек были выписаны после выздоровления, еще 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Им было от 63 до 79 лет.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4987 человек. В настоящий момент выздоровели 4582 человека, 153 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 225 человек, в «Изумруде» – 100. На амбулаторном лечении – 127 человек», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 278 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса. Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.

Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму. За 8 декабря на территории Республики Крым выявили 278 случаев коронавирусной инфекции.

Власти рассказали подробности о вакцинации против COVID-19 в Крыму. Крым готов для принятия партии вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, которая требует особых условий хранения.

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

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