В России полицейским разрешат не представляться и вскрывать машины

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Госдума России в первом чтении одобрила поправки в федеральный закон, расширяющие полномочия полиции.

Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента, сообщает «Настоящее Время».

В законопроекте говорится, что сотрудник полиции имеет право не представляться, не называть свои звание и должность, не предъявлять служебное удостоверение и не называть причину принятия таких мер, если его жизни и здоровью угрожает опасность, либо он должен незамедлительно пресечь преступление или правонарушение, либо преследовать нарушителя.

Полицейские также получат право проникать в чужое жилище и на земельные участки, если есть необходимость задержать подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также граждан, застигнутых на месте преступления. О каждом случае проникновения без разрешения находящихся там граждан полиция должна уведомить прокуратуру в течение 24 часов.

Законопроект дает право полиции вскрывать транспорт и проникать в него, если нужно спасти людей, обеспечить безопасность при массовых беспорядках и ЧС, задержать подозреваемых или обвиняемых, пресечь преступление, проверить сообщение об угрозе теракта, установить обстоятельств несчастного случая, а также в случае, если «будут основания полагать, что в транспортном средстве находятся предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота».

При этом полиция должна информировать владельца не позднее 24 часов после вскрытия автомобиля, если его в тот момент не было. Сотрудник полиции также не будет нести ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если такая мера применялась в рамках закона.

Также в законопроекте говорится, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, а также в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись в рамках закона.

Кроме того, силовикам, по решению главы территориального органа, дается право оцеплять территории и жилые помещения, если «будет основание полагать», что там совершается преступление.

Проект закона, как сообщается в пояснительной записке, «разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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