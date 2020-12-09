В Крыму усилили борьбу с нелегальными перевозчиками

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Крымские власти приняли решение усилить борьбу с незаконными пассажирскими перевозками.

В Минтрансе Крыма напомнили о том, что работающие без лицензии перевозчики представляют угрозу жизни для пассажиров. Перед выходом на линию такие водители не проходят медицинское освидетельствование, а подвижной состав не проходит технический осмотр.

«Уже стартовали мероприятия, направленные на усиление контроля в области пассажирских перевозок», - проинформировали в пресс-службе профильного ведомства.

В Минтрансе уточнили, что в настоящий момент борьба с деятельностью незаконных перевозчиков является одним из приоритетных направлений в работе ведомства. Помимо того, в эту работу вовлечены и силовые структуры.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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