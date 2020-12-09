Коронавирус в Крыму
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В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах
фото © Новости Крыма
Новогодние утренники в детских садах и школах Крыма будут проходить без присутствия родителей.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Участились обращения родителей, они просят разрешения присутствовать на утренниках. Однозначно это прописано в указе и мнение специалистов службы такое, что утренники, проводятся исключительно внутри групповой ячейки без присутствия родителей, без присутствия посторонних фотографов и без присутствия посторонних Дедов Морозов», – сообщила Пеньковская.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил родителям договориться с педагогами, чтобы те сняли выступления детей на видео. «Делается это не из вредности, не из того, чтобы каким-то образом навредить. Это просто необходимая мера. По-другому быть не может, – сказал Аксенов. – Посмотреть, может быть, чтобы кто-то из педагогов снимал, потом родителям отправил. На телефон, тут же не нужны какие-то средства в плане оказания помощи. Очень много было обращений: «Разрешите пожалуйста снимать». Нет, сегодня нет такой возможности физически».
Ранее в министерстве образования Республики Крым сообщили, что на новогодних утренниках дети будут поздравлять себя сами. Все сценарные роли достанутся им, в том числе роли Деда Мороза и Снегурочки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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