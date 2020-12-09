Происшествия
В Крыму не разминулись три автомобиля: есть пострадавшие
Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Бахчисарай-Вилино.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, авария произошла возле села Кочергино, пострадавшие оказались заблокированы в авто.
«Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем «Geely», после чего лобовое столкновение с автомобилем «Honda», - отметили в пресс-службе.
Водителя «Лады» деблокировали спасатели и передали врачам, а водителя автомобиля «Honda» госпитализировали до приезда спасателей. Остальные участники ДТП в медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Названы длительные последствия коронавируса
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