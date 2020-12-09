В Крыму не разминулись три автомобиля: есть пострадавшие

Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Бахчисарай-Вилино.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, авария произошла возле села Кочергино, пострадавшие оказались заблокированы в авто.

«Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем «Geely», после чего лобовое столкновение с автомобилем «Honda», - отметили в пресс-службе.

Водителя «Лады» деблокировали спасатели и передали врачам, а водителя автомобиля «Honda» госпитализировали до приезда спасателей. Остальные участники ДТП в медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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