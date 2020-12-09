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Коронавирус в Крыму

Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму

08:23 среда, 9 декабря 2020
Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму

фото © strana.ua

За 8 декабря на территории Республики Крым выявили 278 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 8 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4001 человек.Выздоровевших за весь период – 13 500 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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От коронавируса умерли около ста священников РПЦ. Около ста священнослужителей Русской православной церкви умерли от от коронавируса с начала пандемии, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки, выявлен 71 новый случай. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 71 человека.

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