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Бизнес

У организаций Севастополя миллиардные долги по кредита

Организации Севастополя задолжали по кредитам около 25,8 миллиардов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе управления статистики по Крыму и Севастополю.

«На предприятия промышленности приходится 63,2% общей суммы кредиторской задолженности. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 9,4%. Темп роста общей суммы кредиторской задолженности к предыдущему месяцу составил 102,2%. На задолженность по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды приходится 4,9% или 1272,4 млн рублей», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Севастополе выросла дебиторская задолженность организаций – она составила более 14 миллиардов рублей и увеличилась на 19,7% за месяц.

«Из общей суммы дебиторской задолженности 8838,7 млн рублей или 62,6% приходится на предприятия промышленности. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности составил 13,7%. Доля организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность составила 39,4%», – сказано в сообщении Крымстата.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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