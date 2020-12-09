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Новый год в Крыму

Цены на новогоднюю аренду квартир в Крыму выросли почти на 20 процентов

14:04 среда, 9 декабря 2020

Ограничения из-за пандемии смягчили, но не остановили рост цен на посуточную аренду квартир в Крыму на новогодние праздники.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

«Цены на посуточные квартиры, если исключить самые элитные предложения, по сравнению с прошлым годом выросли в Москве и Сочи на 25%, в Санкт-Петербурге - на 37%, в Крыму - на 18%. Если бы не ограничения на массовые мероприятия, запрет банкетов в ресторанах, закрытие театров и музеев, ставки аренды могли бы подскочить еще больше», - сказал эксперт.

Так, согласно данным источника, в Симферополе и Севастополе «однушка» на Новый год обойдется в 2-2,5 тыс. рублей в сутки. В Гурзуфе маленькие студии стоят от 9 тыс. рублей.

Для сравнения, в отдаленных районах Сочи можно найти жилье за 1,5 тыс. рублей за ночь, в центре - от 2,5 тыс. рублей, на курорте Красная Поляна цены начинаются от 5 тыс. рублей и достигают 20 тыс. рублей в праздничную ночь.

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