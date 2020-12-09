Власть
Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории
Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что женщина в середине ноября 2019 года, находясь на территории торгового комплекса «Колхозный рынок» в Евпатории, воспрепятствовала созданию телерепортажа журналистами телерадиокомпании «Евпатория». Она принуждала журналистку отказаться от распространения информации о торгующих незаконно гражданах, применив к ней насилие.
19 ноября прошлого года журналисты филиала телеканала «Крым 24» – телекомпании «Евпатория» – снимали репортаж о нелегальной торговле и подверглись нападению. В начале февраля одного из нападавших приговорили к году и шести месяцам лишения свободы и испытательному сроку на аналогичный период.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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