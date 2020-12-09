Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +8
море +12

Власть

Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории

Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что женщина в середине ноября 2019 года, находясь на территории торгового комплекса «Колхозный рынок» в Евпатории, воспрепятствовала созданию телерепортажа журналистами телерадиокомпании «Евпатория». Она принуждала журналистку отказаться от распространения информации о торгующих незаконно гражданах, применив к ней насилие.

19 ноября прошлого года журналисты филиала телеканала «Крым 24» – телекомпании «Евпатория» – снимали репортаж о нелегальной торговле и подверглись нападению. В начале февраля одного из нападавших приговорили к году и шести месяцам лишения свободы и испытательному сроку на аналогичный период.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках. Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.

Житель Большой Ялты стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на журналиста. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Гаспра, который напал на оператора телерадиокомпании «Крым» во время съемок сюжета о вырубке леса в Ялтинском заповеднике.

В Ялте сообщают об аресте журналиста Сардыко. В Ялте на трое суток арестовали местного журналиста Сергея Сардыко.

В Ялте завели дело на самого скандального журналиста. Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».

Коронавирус в Крыму
«Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование

«Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование

Администрация Симферополя приняла решение усилить патрулирование улиц в дни новогодних праздников.

Коронавирус в Крыму
Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки

Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки

В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.

Коронавирус в Крыму
Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

Власть
Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя

Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя

Заксобрание Севастополя сегодня, отказавшись от обсуждения кандидатов, избрало трех новых членов Общественной палаты города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации