Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории

Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что женщина в середине ноября 2019 года, находясь на территории торгового комплекса «Колхозный рынок» в Евпатории, воспрепятствовала созданию телерепортажа журналистами телерадиокомпании «Евпатория». Она принуждала журналистку отказаться от распространения информации о торгующих незаконно гражданах, применив к ней насилие.

19 ноября прошлого года журналисты филиала телеканала «Крым 24» – телекомпании «Евпатория» – снимали репортаж о нелегальной торговле и подверглись нападению. В начале февраля одного из нападавших приговорили к году и шести месяцам лишения свободы и испытательному сроку на аналогичный период.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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