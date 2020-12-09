Стало известно, где в Крыму утонуло больше всего людей за год

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В 2020 году в Крыму утонуло больше всего людей на водных объектах Евпатории, Алушты и Симферопольского района, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

«Согласно подведенным итогам, с начала этого года было зарегистрировано 73 происшествия на водных объектах, в прошлом – 86. При этом, погибло 54 человека, а за аналогичный период прошлого года – 63. Больше всего погибших зафиксировано в ГО Евпатория – 10, в ГО Алушта – 9, 6 человек погибли на водных объектах Симферопольского района» – цитируют Шахова в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что за 2020 год на полуострове произошло 5 происшествий с маломерными судами на воде, при этом погиб 1 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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