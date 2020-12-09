Севастопольских таксистов хотят «отрегулировать»

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Предлагаются фиксированные тарифы и жесткий контроль профессии.

Властям Севастополя, а также других городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга – могут разрешить вводить регулируемые тарифы на услуги такси. Об этом пишет «Коммерсант», сообщая о новой версии законопроекта, предусматривающего реформу отрасли. Среди прочего, документ предусматривает запрет на управление водителям с тремя неоплаченными штрафами и обязательную установку датчиков контроля усталости таксистов.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году и принят в первом чтении в 2018 году. С момента первого чтения сообщалось о различных вариантах поправок, которые направлялись в государственно-правовое управление администрации президента (АП) и затем возвращались в Госдуму на доработку.

Напомним, ранее таксистов хотели обязать отвечать за здоровье пассажиров.

С учетом самых актуальных правок правительству Севастополя разрешат установить «регулируемый тариф» на услуги такси, а также порядок компенсации расходов, которые понесут перевозчики в результате регулирования. Предусматривается право вводить пониженные тарифы или бесплатные поездки во время ЧП или для перевозки врачей во время пандемии. Возможен также запрет садиться за руль водителям, не прошедшим «аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта РФ» и путей подъезда к ним.

Планируется запретить управлять такси лицам, имеющим более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД за год. Обязательным условием работы в такси станет также установка на автомобиле «устройств контроля внимания и усталости водителя», применяемых сегодня в метрополитене и «Мосгортрансе» (для этих целей устанавливаются лазерные датчики, следящие за глазами водителей).

Как сообщили представители севастопольских компаний-перевозчиков, обнародованные детали законопроекта вызывают настороженность. Механизм выплаты компенсаций не был до конца отлажен сразу даже при перевозке льготников городским транспортом, к тому же непонятно, почему был взят порог именно в три нарушения. Таксисты в силу профессии ездят больше и разнообразнее, чем рядовые водители, поэтому количество нарушений в среднем у них будет выше – хотя бы по причине большего километража. Поэтому, считают представители отрасли, необходимо конкретизировать, какие именно нарушения будут считаться критерием пригодности водителя к работе в такси.

Вызывает также сомнения введение минимального тарифа. По словам таксистов, этот тариф уже де-факто есть, и он называется «стоимость подачи машины».

По сведениям «Коммерсанта», сомнения водителей разделяет ОНФ. Оснащение машин такси устройствами контроля водителей обойдется участникам рынка в 100 млрд руб., предупреждает ОНФ, что спровоцирует многих перевозчиков уйти в тень.

По мнению экспертов ОНФ, установление минимального тарифа на поездку приведет к падению объема перевозок легковым такси на 30% и снижению заработка водителей на 10–15%. До 25% всех пассажиров пересядут на личные автомобили, что создаст дополнительные пробки. Норма про обязательную аттестацию водителей на знание города сформулирована «неопределенно» и оставляет «широкий простор для злоупотреблений», что создает «коррупционные риски». Минимальное количество штрафов, при котором водитель теряет право водить такси, ОНФ предлагает поднять с 3 до 50, но принимать во внимание и оплаченные.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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