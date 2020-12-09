Реставраторы Крыма уедут восстанавливать Сирию

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества крымские реставраторы могут принять участие в восстановлении исторических памятников в Сирии, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ – зампредседателя Совета министров республики Георгий Мурадов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мы предложили участие крымских реставраторов в восстановлении объектов культурного наследия Сирии. Большое число объектов было разрушено полностью или частично, а у нас есть прекрасные опытные реставраторы, которые могут в этом активно поучаствовать», – сказал вице-премьер Крыма.

Мурадов добавил, что в рамках гуманитарного сотрудничества между двумя республиками в следующем учебном году крымские вузы примут студентов из Сирии.

Говоря о других направлениях двустороннего сотрудничества, зампред Совета министров РК отметил развитие торговых связей. В частности, партии сирийских цитрусовых, фруктов и оливкового масла уже поступили в Крым.

«Мы обсуждаем создание крымско-сирийской судоходной компании. Не будем забывать, что Крым является самым близким к Сирии российским регионом. Со строительством Крымского моста мы стали самым удобным и близким регионом РФ для поставки в Сирию всей российской продукции», – подчеркнул Мурадов.

Также на повестке дня находится вопрос о налаживании прямого авиасообщения между двумя республиками.

«Расстояние между Крымом и Сирией не очень большое, но оно проходит над территорией Турции, которая пока не дает разрешение на прямой перелет самолетов. Поэтому, видимо, придется совершать облет турецкой территории. Но это небольшие расстояния», – уточнил вице-премьер РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дворец крымских ханов в крымском Бахчисарае отреставрируют только в 2022 году. Дворцовый комплекс крымских ханов в Бахчисарае, единственный образец крымскотатарской архитектуры в мире, отреставрируют в 2022 году, на это выделили почти 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Республики Крым.

Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отработать вопросы размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии, а также тех муниципалитетах, которые снабжаются за счет подземных источников.

Проект яхт-стоянки в Балаклаве раскритиковали в Союзе архитекторов Севастополя. Создание марины повлечет многократные нагрузки на городок и конфликты между местными жителями и владельцами «коттеджей под парусом», считает архитектор Пушкарев.

Крымчанам показали какой может быть будет яхтенная марина в Балаклаве. В Севастополе в электронном виде начались общественные обсуждения проекта яхтенной марины в Балаклаве.