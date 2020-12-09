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Власть

Реставраторы Крыма уедут восстанавливать Сирию

15:00 среда, 9 декабря 2020

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества крымские реставраторы могут принять участие в восстановлении исторических памятников в Сирии, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ – зампредседателя Совета министров республики Георгий Мурадов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мы предложили участие крымских реставраторов в восстановлении объектов культурного наследия Сирии. Большое число объектов было разрушено полностью или частично, а у нас есть прекрасные опытные реставраторы, которые могут в этом активно поучаствовать», – сказал вице-премьер Крыма.

Мурадов добавил, что в рамках гуманитарного сотрудничества между двумя республиками в следующем учебном году крымские вузы примут студентов из Сирии.

Говоря о других направлениях двустороннего сотрудничества, зампред Совета министров РК отметил развитие торговых связей. В частности, партии сирийских цитрусовых, фруктов и оливкового масла уже поступили в Крым.

«Мы обсуждаем создание крымско-сирийской судоходной компании. Не будем забывать, что Крым является самым близким к Сирии российским регионом. Со строительством Крымского моста мы стали самым удобным и близким регионом РФ для поставки в Сирию всей российской продукции», – подчеркнул Мурадов.

Также на повестке дня находится вопрос о налаживании прямого авиасообщения между двумя республиками.

«Расстояние между Крымом и Сирией не очень большое, но оно проходит над территорией Турции, которая пока не дает разрешение на прямой перелет самолетов. Поэтому, видимо, придется совершать облет турецкой территории. Но это небольшие расстояния», – уточнил вице-премьер РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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