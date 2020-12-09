Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 9 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 43 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 38 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 33 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 12 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков. В ближайшие 7-10 дней в Крыму не ожидается снегопадов или других осадков.
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