Происшествия
Пообещал новый дом: в Симферополе мужчина украл у семьи миллионы
В Симферополе сотрудниками МВД был задержан мужчина, подозревающийся в мошенничестве в отношении женщины, на содержании у которой оказались две неработающие дочери и четверо внуков.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по РК.
В полицию обратилась сама потерпевшая, которая рассказала, что изначально она проживала с мужем, двумя дочерьми и четырьмя внуками в однокомнатной квартире.
Вскоре муж ушел из семьи.
«В это время появился мужчина, предложивший свою помощь в покупке земельного участка и постройке дома за приемлемую сумму. Новый знакомый посоветовал женщине продать квартиру и взять кредит в банке, чтобы ускорить процесс. Потерпевшая согласилась и вскоре передала злоумышленнику больше двух миллионов рублей. Вместе с семьей она переехала на съемную квартиру», - говорится в сообщении крымских силовиков.
Через несколько лет женщина догадалась, что ее обманули, а 2 275 000 рублей, которые она откладывала на строительство дома, присвоены. Правоохранители выяснили, что «помощник» зарегистрировал купленный участок на третье лицо, а строительство обещанного дома даже не начал.
Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Оперативники проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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