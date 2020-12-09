«Партизанщина»: Аксенов обещает отловить всех отельеров, которые будут проводить корпоративы

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Крымские гостиницы и отели, которые будут проводить новогодние корпоративы, будут привлечены к административной ответственности и лишены мер государственной поддержки, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Вчера давали информацию, что ряд отелей повесили у себя объявления о новогодних корпоративах. Жесткий контроль, по-другому не будет. Те, кто решил, что за спиной будет проводить корпоративы и плевать хотели на состояние медицины. Мы договорились, что кроме мер административного воздействия будут тех, кто будет заниматься «партизанщиной» (говорит в глаза, что выполняем требования, и пытается проводить корпоративы), никаких мер государственной поддержки не будет», - сказал Аксенов на совещании по борьбе с COVID-19 в Крыму.

Глава региона поручил составить список подобных отелей и принять соответствующие меры. Аксенов заверил, что «удалит из записной книжки номера телефонов» отельеров, нарушивших правила.

«Смысл общаться, если приходят и как дурака тебя используют. Понятно, что все хотят заработать, но не за счет здоровья и жизни других людей», - заключил Аксенов.Ранее власти Крыма запретили с 20 декабря проводить новогодние корпоративные мероприятия и любые массовые увеселения.

Провести зимние каникулы дома призвала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тогда она выразила надежду, что после новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией не ухудшится.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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