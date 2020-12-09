Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +7
море +12

Коронавирус в Крыму

Названы длительные последствия коронавируса

12:55 среда, 9 декабря 2020
Названы длительные последствия коронавируса

фото © pixabay.com

Они чаще всего наблюдаются у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

Длительные симптомы коронавируса описали женевские ученые. Как пишет РИА Новости, у некоторых больных, особенно перенесших болезнь в легкой форме, определенные симптомы коронавируса сохраняются до полутора месяцев и более.

К таким симптомам относятся головная боль, слабость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Среди 669 человек без особых факторов риска, переболевших коронавирусом и находившихся под наблюдением врачей, почти у трети сохранялся один из перечисленных симптомов.

«Помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. Эти вопросы пока остаются без четкого медицинского ответа. При нынешнем уровне знаний важно слушать людей и поддерживать их», — рассказал один из авторов исследования доктор Майссам Нехме.

Ученые считают, что сейчас необходимо работать по двум направлениям: оптимизировать симптоматическое лечение и информировать население.

«Это включает в себя информационную кампанию, нацеленную на население и медперсонал, а в более широком плане — на работодателей, страховые компании и общество в целом. Важно, чтобы каждый понимал, что даже внешне здоровые люди могут страдать от вируса даже через несколько недель или месяцев после заражения», — пишут авторы исследования.

Следующие обзоры состояния пациентов планируется подготовить через 3, 7 и 12 месяцев после их заражения.

Напомним, в Италии многие переболевшие коронавирусом жалуются, что постковидные симптомы не проходят уже более шести месяцев.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды. Британский врач и телеведущая Сара Джарвис перечислила три эффективных способа, которые помогут быстро вылечить простуду.

Иммунолог рассказал об аномальном течении коронавируса. Аномальное течение болезни у пациентов с COVID-19, при котором у человека после небольшого повышения резко снижается температура.

Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде. Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.

Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным. Что делать тем, у кого дома находится родственник с коронавирусом и как не заразиться самому в эфире «Радио 1» рассказал терапевт Тимур Асанов.

Коронавирус в Крыму
Названы длительные последствия коронавируса

Названы длительные последствия коронавируса

Они чаще всего наблюдаются у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах

В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах

Новогодние утренники в детских садах и школах Крыма будут проходить без присутствия родителей.

Коронавирус в Крыму
Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации