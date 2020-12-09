Названы длительные последствия коронавируса

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Они чаще всего наблюдаются у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

Длительные симптомы коронавируса описали женевские ученые. Как пишет РИА Новости, у некоторых больных, особенно перенесших болезнь в легкой форме, определенные симптомы коронавируса сохраняются до полутора месяцев и более.

К таким симптомам относятся головная боль, слабость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Среди 669 человек без особых факторов риска, переболевших коронавирусом и находившихся под наблюдением врачей, почти у трети сохранялся один из перечисленных симптомов.

«Помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. Эти вопросы пока остаются без четкого медицинского ответа. При нынешнем уровне знаний важно слушать людей и поддерживать их», — рассказал один из авторов исследования доктор Майссам Нехме.

Ученые считают, что сейчас необходимо работать по двум направлениям: оптимизировать симптоматическое лечение и информировать население.

«Это включает в себя информационную кампанию, нацеленную на население и медперсонал, а в более широком плане — на работодателей, страховые компании и общество в целом. Важно, чтобы каждый понимал, что даже внешне здоровые люди могут страдать от вируса даже через несколько недель или месяцев после заражения», — пишут авторы исследования.

Следующие обзоры состояния пациентов планируется подготовить через 3, 7 и 12 месяцев после их заражения.

Напомним, в Италии многие переболевшие коронавирусом жалуются, что постковидные симптомы не проходят уже более шести месяцев.

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