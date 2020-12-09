Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов ● В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах ● В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших ● Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки ● «Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование
Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом
фото © Новости Крыма
Нужно лишь выполнить одно условие.
Снизить риск заражения COVID в закрытых помещениях, где концентрация патогенов намного выше, чем на улице, просто — достаточно обеспечить хорошую вентиляцию. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист пояснил, что опасность заразиться напрямую зависит от плотности патогенов. Логично, что в помещении вероятность встретиться с вирусом намного выше. Однако и в офисе, и дома, и даже в общественном транспорте можно защитить себя от заражения.
Так, в метро нужно усилить работу кондиционеров, не забывая при этом защищаться масками. В автобусах и другом общественном транспорте нужно включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией.
Это будет защитной мерой не только против распространения вирусов, но и простудных явлений, отметил врач-иммунолог.
Частое проветривание и влажная уборка помогут снизить концентрацию патогенов в собственной квартире или в помещениях офиса.
Особенно важно следовать этим рекомендациям в случае, если рядом находится сверхраспространитель — бессимптомный носитель вируса, который выделяет в окружающую среду большое количество патогенов.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы самые опасные для заражений коронавирусом места. Китайские ученые заявили, что заболевшие коронавирусом члены семьи являются самым частым источником заражения.
Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды. Британский врач и телеведущая Сара Джарвис перечислила три эффективных способа, которые помогут быстро вылечить простуду.
Иммунолог рассказал об аномальном течении коронавируса. Аномальное течение болезни у пациентов с COVID-19, при котором у человека после небольшого повышения резко снижается температура.
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде. Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.
Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская
Никакие западные организации, к которым, например, периодически обращается депутат Госдумы Наталья Поклонская, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма
Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать Крым.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
9 часов назад
В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших
За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.