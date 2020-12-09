Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

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Нужно лишь выполнить одно условие.

Снизить риск заражения COVID в закрытых помещениях, где концентрация патогенов намного выше, чем на улице, просто — достаточно обеспечить хорошую вентиляцию. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист пояснил, что опасность заразиться напрямую зависит от плотности патогенов. Логично, что в помещении вероятность встретиться с вирусом намного выше. Однако и в офисе, и дома, и даже в общественном транспорте можно защитить себя от заражения.

Так, в метро нужно усилить работу кондиционеров, не забывая при этом защищаться масками. В автобусах и другом общественном транспорте нужно включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией.

Это будет защитной мерой не только против распространения вирусов, но и простудных явлений, отметил врач-иммунолог.

Частое проветривание и влажная уборка помогут снизить концентрацию патогенов в собственной квартире или в помещениях офиса.

Особенно важно следовать этим рекомендациям в случае, если рядом находится сверхраспространитель — бессимптомный носитель вируса, который выделяет в окружающую среду большое количество патогенов.

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