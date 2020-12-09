На жителей Севастополя «наступает» кладбище

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Перспектива близкого соседства с мертвыми пугает горожан.

В Севастополе жители садового товарищества «Дионис» выступают против соседства с кладбищем – несколько дней назад они узнали, что в районе поселка Кальфа в 30 метрах от их домов будет построен колумбарий, сообщает «Первый севастопольский». Вид разрешенного использования участка для этого меняют со строительной деятельности на ритуальные услуги.

Как сообщалось, общественные обсуждения будущего строительства начались на сайте правительства 27 ноября – горожанам предлагается поделиться идеями и обсудить проект расширения главного городского кладбища на Монастырском шоссе.

Однако, по словам жителей СТ «Дионис», ни внести какие-либо предложения или замечания в обсуждение, ни перейти по ссылке у них не получается.

«Мы находимся очень близко к городу и строительство ритуальных услуг ведет за собой строительство крематория. Мы такой вариант также не исключаем», - поделилась предположениями жительница СТ «Дионис» Татьяна Загура.

Строить кладбище близко к жилым домам во время пандемии – опасно, говорят люди. Кроме того, близкое соседство с кладбищем может негативно повлиять на психику живущих в кооперативе детей. Сейчас ребята гуляют по пустому полю, так как игровой площадки у них нет. Дети хотели бы видеть здесь не место последнего успокоения, а, например, футбольное поле. Но пока с одной стороны ведут раскопки археологи, с другой наступает кладбище.

Покупая земельные участки в кооперативе, признаются жители СТ «Дионис», они никак не рассчитывали на подобное соседство и даже не задумывались об этом, а теперь на въезде в поселок их встречают рекламные вывески ритуальных услуг.

«Хочу сказать, что если это кладбище будет все ближе и ближе находить на наш кооператив, то это не очень приятно», - отмечает член кооператива Елена Кузьменко.

По словам местных жителей, это не первая попытка расширения кладбища у поселка Кальфа – процесс начался еще при Украине. Тогда люди просили хотя бы разделить их территорию и кладбище забором. Делать начали, но до сих пор часть забора в развалинах, кругом валяется мусор и предметы ритуальных услуг, что явно нарушает санитарные нормы и правила, считают жители кооператива.

«Должно быть согласно санитарным нормам – 500 метров. У нас здесь до ближайшего дома – 59 метров. И все равно это строительство продолжается», - сообщил житель СТ «Дионис» Алексей Чеканов.

Отметим, что соответствующее замечание на страницы общественных обсуждений жильцы кооператива добавили. Как отмечается, в описании общественных обсуждений указано, что санитарная зона будет определена по результатам проектирования.

Пока же люди пишут письма губернатору города, в которых просят остановить работы и избавить их от чересчур тесного соседства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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