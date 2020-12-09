На трассе «Таврида» в Крыму столкнулись более десяти автомобилей

Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП, произошедшего на трассе Симферополь – Керчь в районе села Горностаевка.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

«В Ленинском районе произошло столкновение нескольких единиц транспорта. В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовывают все необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения. Проводится проверка», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром. Очевидцы происшествия опубликовали несколько видеороликов с места ДТП. На кадрах видно, что место аварии растянуто на несколько десятков метров.

В ДТП участвовали более 10 транспортных средств, в их числе и грузовики. Пользователи сети указывают, что причиной аварии мог стать гололед.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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