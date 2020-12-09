На развитие курортной сферы в Крыму обещают потратить свыше 200 млн рублей

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На заседании Комитета по туризму, курортам и спорту, которое провел Алексей Черняк, парламентарии рассмотрели проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования сферы курортов и туризма на ближайшие три года.

Так, по информации первого замминистра курортов и туризма Игоря Котляра, общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 135 млн 932 тыс. рублей, при этом, дополнительная потребность курортного ведомства составляет 227 млн 640 тыс. рублей. В частности, необходимо 43 млн 369 тыс. рублей на проведение имиджевых и маркетинговых мероприятий в следующем году.

Выслушав доклад, член Комитета Илья Донченко предложил министерству изучить возможность разработки мобильного приложения, через которое, приезжающие в Крым туристы, могли бы получить подробную информацию о крымских достопримечательностях, а также получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в режиме онлайн. По его мнению, для туристов такая разработка будет более удобной, чем «горячая линия» министерства. В свою очередь депутат Виктор Жиленко акцентировал внимание на необходимости проведения более широкой рекламной компании об отдыхе на полуострове в регионах России.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал объективно подходить к включению в проект главного финансового документа дополнительных потребностей министерства, оценив их актуальность и объемы финансирования. Так, это касается разработки дизайн-кодов за 30 млн рублей, в то время как содержание аппарата ведомства выходит в сумму около 46 млн рублей.

Глава Комитета Алексей Черняк отметил, что ряд неучтенных потребностей будут вынесены на обсуждение парламентских слушаний по проекту республиканского бюджета на ближайшие три года, которые состоятся 14 декабря 2020 года.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал курортному ведомству бюджетные ассигнования в сумме 28 млн 110 тыс. рублей, предусмотренные на мероприятие по реализации проекта «Набережная «Золотые пески России» в Евпатории, направить санаторно-курортным организациям на покупку медицинского оборудования, а также предусмотреть финансирование на 2021 год в части наиболее актуальных расходов министерства: создание комплекса активного туризма «Большая Крымская тропа» и проведение научно-исследовательских работ по оценке современного состояния природных лечебных ресурсов Республики Крым и перспектив их дальнейшего изучения и использования.

Комитет также заслушал информацию о прогнозных объемах расходов бюджета Министерством образования, науки и молодежи на организацию отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым на ближайшие три года. Так, на 2021-2023 годы из бюджета ежегодно будет направляться на эти цели по 363 млн 900 тыс. рублей. Охват отдыхом и оздоровлением составит не менее 70% детей от общего количества детей Республики Крым. Стоимость путевок рассчитана с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги и составит: в 2021 году — 27 392 рубля; 2022 году — 28 515 рублей; 2023 году — 29 684 рубля. Таким образом, предусмотренное финансирование в объеме 363 млн 900 тыс. рублей позволит закупить в 2021 году — 13 285 путевок; 2022 году — 12 762 путевки; 2023 году — 12 259 путевок.

Алексей Черняк считает, что в текущем году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, детские учреждения отдыха и оздоровления пострадали в наибольшей степени, поэтому требуют особого внимания и поддержки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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