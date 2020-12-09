Происшествия
На Южном берегу Крыма обвалился причал
В поселке Курпаты (городской округ Ялта) обвалился причал. Фото разрушенного причала опубликовали в соцсетях очевидцы.
Как сообщил корреспонденту «Крымского информационного агентства» экс-директор ГУП РК «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич, в результате инцидента никто не пострадал. Он также добавил, что минувшим летом, во время активной навигации пассажирских катеров, данный причал уже не эксплуатировался.
— Этот причал выведен из эксплуатации и подлежит полной реконструкции, — сообщил Николай Зеленкевич.
Еще в 2016 году руководство ГУП «Крымские морские порты» подтверждало, что физический износ инфраструктуры только Ялтинского морского порта достиг 87%.
Некогда мощная портовая инфраструктура республики серьезно устарела, используется оборудование 1950-1960-х годов. При этом к Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15 гидротехнических сооружений – от Фороса до Судака. В 2016 году просел и обрушился городской причал и в Судаке. Там сделали временный ремонт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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