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Происшествия

На Южном берегу Крыма обвалился причал

В поселке Курпаты (городской округ Ялта) обвалился причал. Фото разрушенного причала опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как сообщил корреспонденту «Крымского информационного агентства» экс-директор ГУП РК «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич, в результате инцидента никто не пострадал. Он также добавил, что минувшим летом, во время активной навигации пассажирских катеров, данный причал уже не эксплуатировался.

— Этот причал выведен из эксплуатации и подлежит полной реконструкции, — сообщил Николай Зеленкевич.

Еще в 2016 году руководство ГУП «Крымские морские порты» подтверждало, что физический износ инфраструктуры только Ялтинского морского порта достиг 87%.

Некогда мощная портовая инфраструктура республики серьезно устарела, используется оборудование 1950-1960-х годов. При этом к Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15 гидротехнических сооружений – от Фороса до Судака. В 2016 году просел и обрушился городской причал и в Судаке. Там сделали временный ремонт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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