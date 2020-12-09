Происшествия
На Южном берегу Крыма насмерть сбили мотоциклиста
В районе Гурзуфа водитель легкового автомобиля насмерть сбил пожилого мотоциклиста.
Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Крым.
«Водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-4К» 1951 года рождения, двигаясь по автодороге «граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» при повороте не предоставил преимущество автомобилю Nissan Almera под управлением водителя 1985 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не разминулись три автомобиля: есть пострадавшие. Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Бахчисарай-Вилино.
Стало известно, где в Крыму утонуло больше всего людей за год. В 2020 году в Крыму утонуло больше всего людей на водных объектах Евпатории, Алушты и Симферопольского района, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
В Крыму дети отравились угарным газом из-за неправильной вентиляции. Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ).
В Севастополе машина решила покататься по лестнице. В центре Севастополя на улице Торговой, вблизи Центрального рынка и школы № 44 произошло необычное ДТП: новый белый Hyundai без номеров на несколько метров скатился по лестнице в сторону сквера и завис над ней в воздухе.
Названы длительные последствия коронавируса
Они чаще всего наблюдаются у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.
В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших
За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.
В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах
Новогодние утренники в детских садах и школах Крыма будут проходить без присутствия родителей.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
6 часов назад
Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.