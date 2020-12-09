На Южном берегу Крыма насмерть сбили мотоциклиста

В районе Гурзуфа водитель легкового автомобиля насмерть сбил пожилого мотоциклиста.

Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Крым.

«Водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-4К» 1951 года рождения, двигаясь по автодороге «граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» при повороте не предоставил преимущество автомобилю Nissan Almera под управлением водителя 1985 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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