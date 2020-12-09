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Санкции

МИД Украины выразило протест из-за планов продать крымскую «Массандру»

МИД Украины выразило протест из-за планов продать крымскую «Массандру»

фото © ТАСС

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной российскими властями приватизацией в Крыму винзавода «Массандра».

«Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не допускается государством-оккупантом национализация или дальнейшая «приватизация» имущества. Итак, любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна «Массандра» является преступлением», – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство «по факту незаконной национализации концерна «Массандра» оккупационными властями».

Здесь также напомнили, о санкциях, введенных властями Украины по «Массандре» еще в 2017 году, которые продлили до июня 2021 года.

«Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой «приватизации» и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины», – сказано в заявлении МИД Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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