Власть
Крымчанку наказали на 60 тысяч рублей за клевету в соцсеятх
Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда – на сумму 40 тысяч рублей.
Прокуратура Судака поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч. 4 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).
Судом установлено, что в мае текущего года 39-летняя женщина, желая опорочить жительницу Судака, разместила на сайте, в социальных сетях, а также в нескольких общедоступных чатах информацию о том, что последняя страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал гражданку виновной в совершении преступления, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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