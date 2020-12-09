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Власть

Крымчанку наказали на 60 тысяч рублей за клевету в соцсеятх

18:36 среда, 9 декабря 2020

Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда – на сумму 40 тысяч рублей.

Прокуратура Судака поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч. 4 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).

Судом установлено, что в мае текущего года 39-летняя женщина, желая опорочить жительницу Судака, разместила на сайте, в социальных сетях, а также в нескольких общедоступных чатах информацию о том, что последняя страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал гражданку виновной в совершении преступления, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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