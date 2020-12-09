Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма

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Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать Крым.

Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет сайт Sina, в настоящий момент деятельность НАТО в Черноморском регионе «фактически нацелена» на Крым. При этом констатируется, что Москва превратила Крым в крепость.

Отмечается, что на территории полуострова сформирована очень мощная военная группировка, которая, в частности, включает в себя системы ПВО С-400, самолеты Су-30 и Су-24, большое количество надводных кораблей и субмарин. Силы, задействованные в атаке на Крым, ждут «огромные потери» в случае его штурма, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что российский эксперт Константин Сивков озвучил точку зрения, согласно которой США готовятся к войне с Россией.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лидеров НАТО призывают разработать «четкую стратегию» по Крыму. Эксперты Львовского форума по безопасности обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия России в Черном море.

Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму. Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.

В Крыму летчики отработали нанесение бомбовых ударов. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота в ходе тренировочных полетов над Крымом отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов.

Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма. Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.