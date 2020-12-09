Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом

В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.

Об этом сегодня на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Спасибо Краснодарскому краю. Вчера я с губернатором переговорил, они нас поддержали. 40 тонн медицинского кислорода будем получать в неделю», — сказал Аксенов.

Он добавил, что медицинскими колбами Россию снабжает Белоруссия. Аксенов особо подчеркнул, что проблем с финансированием в Крыму нет. Нехватка некоторых препаратов обусловлена их отсутствием на рынке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки. В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса. Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.