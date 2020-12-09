Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов ● В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах ● В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших ● Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки ● «Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование
Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом
В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.
Об этом сегодня на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Спасибо Краснодарскому краю. Вчера я с губернатором переговорил, они нас поддержали. 40 тонн медицинского кислорода будем получать в неделю», — сказал Аксенов.
Он добавил, что медицинскими колбами Россию снабжает Белоруссия. Аксенов особо подчеркнул, что проблем с финансированием в Крыму нет. Нехватка некоторых препаратов обусловлена их отсутствием на рынке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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