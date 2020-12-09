Двум крымчанам грозит тюремный срок за хранение конопли

В Красноперекопске задержали двух местных жителей с каннабисом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Во время патрулирования города полицейские заметили 23-летнего и 34-летнего мужчин, которые подозрительно себя вели. В разговоре с сотрудниками ведомства местные жители признались, что несут с собой наркотики.

У одного из молодых людей был с собой газетный сверток, а у другого – консервная банка с веществом растительного происхождения. Позже эксперты установили, что вещество - марихуана.

Как пояснили подозреваемые, наркотики они хранили для личного потребления. В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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