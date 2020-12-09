Коронавирус в Крыму
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«Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование
фото © ria.ru
Администрация Симферополя приняла решение усилить патрулирование улиц в дни новогодних праздников.
Такое решение было принято на совещании, посвященном организационным вопросам проведения новогодних праздников в столице Крыма, сообщила пресс-служба администрации города.
«Принято решение об усилении патрулей полиции и корректировке маршрутов патрулирования. Кроме того, к работе по обеспечению правопорядка подключатся представители Народного ополчения. В частности, за ними закреплена площадь Ленина. В перспективе ополченцы, возможно, будут задействованы в данной работе и на других участках города», – уточнили в пресс-службе.
В администрации напомнили, что в связи с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, массовые праздничные гуляния в городе проводиться не будут.
«На сегодняшний день нами намечено к проведению порядка 50 мероприятий. Все они пройдут в формате онлайн. Также записи концертов, выступлений и иных мероприятий будут размещаться на официальном сайте администрации, в группах в социальных сетях», – отметила начальник управления культуры и культурного наследия Аурика Грекул.
По данным властей, на предпраздничный период в городе запланировано проведение ряда ярмарочных мероприятий. В том числе будут работать елочные базары. Все мероприятия будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзоза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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