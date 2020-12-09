«Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование

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Администрация Симферополя приняла решение усилить патрулирование улиц в дни новогодних праздников.

Такое решение было принято на совещании, посвященном организационным вопросам проведения новогодних праздников в столице Крыма, сообщила пресс-служба администрации города.

«Принято решение об усилении патрулей полиции и корректировке маршрутов патрулирования. Кроме того, к работе по обеспечению правопорядка подключатся представители Народного ополчения. В частности, за ними закреплена площадь Ленина. В перспективе ополченцы, возможно, будут задействованы в данной работе и на других участках города», – уточнили в пресс-службе.

В администрации напомнили, что в связи с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, массовые праздничные гуляния в городе проводиться не будут.

«На сегодняшний день нами намечено к проведению порядка 50 мероприятий. Все они пройдут в формате онлайн. Также записи концертов, выступлений и иных мероприятий будут размещаться на официальном сайте администрации, в группах в социальных сетях», – отметила начальник управления культуры и культурного наследия Аурика Грекул.

По данным властей, на предпраздничный период в городе запланировано проведение ряда ярмарочных мероприятий. В том числе будут работать елочные базары. Все мероприятия будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзоза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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