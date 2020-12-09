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Коронавирус в Крыму

Число переведенных на дистанционку школьников в Крыму почти удвоилось

17:38 среда, 9 декабря 2020

Министерство образования и науки Крыма отмечает рост числа переведенных на дистанционное обучение школьников.

Об этом во время оперштаба по коронавирусу сообщила глава министерства Валентина Лаврик.

«С приходом зимнего времени количество классов, переведенных на обучение с применением дистанционных технологий, а также групп, закрытых в детских садах, увеличилось как по причине распространения новой коронавирусной инфекции, так и острых респираторных заболеваний», – сообщила Лаврик.

По данным на прошлую неделю, на дистанционное обучение были переведены 2,5 тысячи школьников. За неделю этот показатель практически удвоился. «На 8 декабря закрыты две дошкольные образовательные организации и 38 дошкольных групп – 1 062 воспитанника отправлены в домашние условия, что составляет 2%. Учащиеся двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение и учащиеся 175 классов в 76 (школах) – всего 4 414 обучающихся, что составляет 2,5% от общей численности обучающихся», – сказала Лаврик.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 661 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 500 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 339 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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