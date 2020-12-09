Чердак многоэтажки Симферополя превратился в кладбище птиц

Помещения многоэтажного жилого дома в Симферополе очистили от мертвых птиц после обращения жильцов.

Об этом сообщили в инспекции по жилищному надзору РК.

Проблема возникла в девятиэтажном доме №3 по улице Лермонтова. «Проведена внеплановая выездная проверка в отношении МУП «Киевский Жилсервис» на предмет надлежащего содержания общего имущества МКД. По результатам проверки управляющей организации выдано предписание устранить нарушения действующего законодательства», - говорится в сообщении.

По требованию инспекции МУП очистил технический этаж дома от тушек мертвых птиц, а на вентиляционных окнах установил защитные решетки. Также выполнены работы по замене аварийных труб теплоснабжения на техническом этаже и по замене задвижек в подвале.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты хотят поснасить все «незаконные» НТО к началу курортного сезона. Большинство владельцев незаконно установленных нестационарных торговых объектов в Ялте демонтируют их добровольно.

В центре Симферополя асфальт провалился под землю. В центре Симферополя, на перекрестке улиц Козлова и Караимской, провалился асфальт.

В Балаклаве поврежден газопровод: часть города без газа. Часть жителей Балаклавы остались без газа из-за аварии, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Константинов через Instagram объявил войну за воду. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов анонсировал борьбу за водную автономию республики.