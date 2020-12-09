Водный кризис
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Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская
фото © Новости Крыма
Никакие западные организации, к которым, например, периодически обращается депутат Госдумы Наталья Поклонская, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым.
«Проблема блокады может быть решена только силовым путем. Фатальной ошибкой было останавливать наступление ополчения, не дав ему создать сухопутный коридор от Донбасса до Крыма», - об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.
«Через ОБСЕ и через ООН мы ничего не решим. Посмотрите, как действует Турция, Саудовская Аравия, другие страны. Все очень жестко отслеживают свои интересы и не оглядываются. Мы все время оглядываемся, что скажет Запад, мы для Запада проводим Олимпиады, «круглые столы», разрабатываем очень мощные вооружения для того, чтобы «с нами считались». А ориентироваться надо на наши интересы и меньше смотреть, кто и что будет думать.
По его словам, ни одна из международных организаций неспособна добиться от Киева возобновления подачи воды на полуостров. Соответственно, России нужно ориентироваться на собственные интересы и «меньше смотреть, кто и что будет думать».
Вспомнил он в этой связи ситуацию на Донбассе, когда «ополченцы наступали на Мариуполь и могли взять город. Однако была дана команда этого не делать, чтобы соблюсти Минские соглашения».
«А ведь был всего лишь один шаг для того, чтобы дойти до Херсона – и вот, пожалуйста, и пешая дорога на Крым, и подача воды на Крым. Это бы проблему решило», – посетовал Царев в эфире одного из севастопольских телеканалов.
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Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская
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