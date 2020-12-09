«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса

фото © pixabay.com

Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.

Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По темпам прироста Республика Крым занимает четвертое место среди всех субъектов РФ. И сегодня это должно настораживать не только медицинских работников, но и бизнес, который сегодня позволяет себе нарушать те или иные требования, которые прописаны нормативными документами», – сказала Пеньковская.

По ее словам, за прошедшую неделю прирост заболеваемости составил 14%, при этом среднесуточные показатели заражения за последние две недели увеличились на 25%.

«Как бы это не звучало непопулярно, но если ситуация не будет меняться, возможно мною как главным государственным санитарным врачом республики будут предложены определенные дополнительные ограничительные мероприятия, которые придется вводить на уровне республики», – констатировала руководитель ведомства.

С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 17 124 случая заражения коронавирусом, в том числе 278 – за минувшие сутки. Выздоровели 13,5 тысячи человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти рассказали подробности о вакцинации против COVID-19 в Крыму. Крым готов для принятия партии вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, которая требует особых условий хранения.

Крым получил 500 доз российской вакцины от коронавируса. На полуостров доставлены первые 500 доз вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

От коронавируса умерли около ста священников РПЦ. Около ста священнослужителей Русской православной церкви умерли от от коронавируса с начала пандемии, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки, выявлен 71 новый случай. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 71 человека.