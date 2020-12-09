Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование ● Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз ● «Партизанщина»: Аксенов обещает отловить всех отельеров, которые будут проводить корпоративы ● «Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса ● Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму
Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки
фото © gazeta.ru
В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РК заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Вопросы отсутствия медикаментов в аптеках – то, что касается льготных лекарственных препаратов, сегодня контрольное совещание (…). За неделю по антибиотикам и другим лекарствам, по регионам в том числе, с нанесением на карту всех данных, где, в какой аптеке, какие препараты находятся и как быстро получить информацию. Я сегодня сам буду до конца дня заниматься этим вопросом. К сожалению, динамики положительной пока нет, — сообщил глава Крыма.
Также Сергей Аксенов отметил участившиеся случаи отсутствия необходимых лекарственных препаратов в некоторых больницах Крыма:
— Мне пишут: нет лекарственных препаратов в Ленинской районной больнице. Обращениями завален. Сегодня будем определяться и по каждой больнице, мы договорились, будет отзвон мне персонально от тех, кто за поставки лекарств отвечает. Ситуация недопустимая, — сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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