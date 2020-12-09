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Коронавирус в Крыму

Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки

10:07 среда, 9 декабря 2020
Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки

фото © gazeta.ru

В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РК заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Вопросы отсутствия медикаментов в аптеках – то, что касается льготных лекарственных препаратов, сегодня контрольное совещание (…). За неделю по антибиотикам и другим лекарствам, по регионам в том числе, с нанесением на карту всех данных, где, в какой аптеке, какие препараты находятся и как быстро получить информацию. Я сегодня сам буду до конца дня заниматься этим вопросом. К сожалению, динамики положительной пока нет, — сообщил глава Крыма.

Также Сергей Аксенов отметил участившиеся случаи отсутствия необходимых лекарственных препаратов в некоторых больницах Крыма:

— Мне пишут: нет лекарственных препаратов в Ленинской районной больнице. Обращениями завален. Сегодня будем определяться и по каждой больнице, мы договорились, будет отзвон мне персонально от тех, кто за поставки лекарств отвечает. Ситуация недопустимая, — сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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