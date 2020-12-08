В центре Симферополя асфальт провалился под землю

В центре Симферополя, на перекрестке улиц Козлова и Караимской, провалился асфальт.

Как сообщили в администрации города, ранее на этом участке проводились работы «Крымтеплокоммунэнерго».

«Мы в курсе проблемы, там ранее проводились работы «Крымтеплокомменэнерго», которые и могли стать причиной происшествия. В ближайшее время службы устранят дефект дорожного полотна, готовится предписание в адрес «Крымтеплокоммунэнерго», - сообщили в администрации Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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