Происшествия
В центре Симферополя асфальт провалился под землю
В центре Симферополя, на перекрестке улиц Козлова и Караимской, провалился асфальт.
Как сообщили в администрации города, ранее на этом участке проводились работы «Крымтеплокоммунэнерго».
«Мы в курсе проблемы, там ранее проводились работы «Крымтеплокомменэнерго», которые и могли стать причиной происшествия. В ближайшее время службы устранят дефект дорожного полотна, готовится предписание в адрес «Крымтеплокоммунэнерго», - сообщили в администрации Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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