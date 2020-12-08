В Симферополе пьяная компания обокрала и сожгла автомобиль

В Симферополе полицейские задержали подозреваемых в краже и поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По линии «102» в отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что на перекрестке улиц Кечкеметская и Сельвинского горит автомобиль.

На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. После локализации пожара специалисты установили, что данное транспортное средство подожгли горюче-смазочными веществами.

Полицейскими был установлен владелец автомобиля. Им оказался 35-летний житель одного из сел Кировского района.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны трое симферопольцев 28, 27 и 26 лет. Оказалось, что как раз-таки один из подозреваемых и сообщил в полицию о горящем автомобиле. От задержанных получены признательные показания.

Оперативниками установлено, что незадолго до возгорания автомобиля подозреваемые около него распивали спиртные напитки. Спонтанно у них возник преступный умысел – похитить из машины все ценные вещи. Вскрыв транспортное средство и украв из него аккумулятор, болгарку, различные инструменты, мужчины отправились домой спрятать похищенное. Но в последствии они вернулись к автомобилю, чтобы скрыть следы преступления. Для этого они взяли из багажника находящуюся там бутылку с бензином, тряпки и подожгли салон.

В результате проведения обыска по месту жительства одного из задержанных, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято все похищенное имущество.Следователем отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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