В Симферополе и Ялте зафиксировали загрязнение воздуха

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Крымский Гидрометцентр опубликовал данные исследования проб атмосферного воздуха за ноябрь 2020 года.

Специалисты констатируют, что больше всего загрязнений выявлено в Армянске и Красноперекопске.

«Армянск — загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, формальдегиду. Красноперекопск — загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по трем показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду», — отмечается в отчете.

В Симферополе и Севастополе загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось по одному показателю — взвешенным веществам. В Ялте воздух загрязнен диоксидом азота. В Керчи уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как низкий.

Крымский Гидрометцентр проводит систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха Крыма на 12 стационарных постах, расположенных в Армянске, Керчи, Красноперекопске, Севастополе, Симферополе и Ялте. Наблюдения проводятся ежедневно 2–4 раза в сутки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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