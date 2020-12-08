В Севастополе суд не разрешил охотиться в заказнике на мысе Айя

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Арбитражный суд Севастополя 7 декабря отказал ООО «Орлиновское охотхозяйство» в возможности охотиться на заповедных землях Севастополя.

Данный суд – вторая попытка предприятия вернуть угодья на территории заказника «Мыс Айя» под Севастополем.

Согласно исковому заявлению, «Орлиновское охотничье хозяйство», кроме добычи охотресурсов просит дать право на обеспечение производственного охотничьего контроля, на установление для общества квот и лимитов добычи охотресурсов, на содержание и разведение охотресурсов в полувольных условиях и искусственной среде обитания, на создание охотничьей инфраструктуры на территории угодий.

В суде представитель охотхозяйства утверждала, что их возможность на работу в заказнике нужно сохранить, поскольку в 2014 году власти России обещали не нарушать права. Представитель заявила, что основной задачей предприятия является «разведение диких животных в полувольных условиях и регулирование их численности». В качестве последнего аргумента представитель охотников констатировала: «В период Украины это право у нас было, оно должно было перейти в поле российского законодательства».

Правительство Севастополя и Севприроднадзор не согласились с охотхозяйством. Чиновники сообщили, что решение украинского горсовета о выделении охотничьих участков «исчерпало свое действие», когда было заключено аннулированное позже соглашение на ведение охотхозяйственной деятельности по российскому законодательству.

Суд принял решение и огласил резолютивную часть – отказать ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» в их просьбе заключить новое охотхозяйственное соглашение с властями Севастополя.

13 июля арбитражный суд Севастополя начал рассматривать иск ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» к Главному управлению природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор). Фирма просит признать право на ведение охотничьего хозяйства, добычу и использование охотничьих ресурсов. «Орлиновское охотхозяйство» утверждает, что имеет право добывать охотресурсы на основании решения Севастопольского городского совета от 08.04.2008 года и Типового договора об условиях ведения охотничьего хозяйства в России от 30.12.2018 года.

6 октября к судебному процессу привлекли в качестве третьего лица, не заявляющего требований относительно предмета спора правительство Севастополя, Федеральное агентство по управлению имуществом России и Федеральное агентство лесного хозяйства.

7 декабря представители федеральных агентств России в суде отсутствовали.

В ноябре 2019 года кассационный Арбитражный суд Центрального округа России принял решение по аналогичному иску. Тогда суд признал законным решение Арбитражного суда Севастополя об отмене соглашения между ООО «Орлиновское охотхозяйство» и Севприроднадзором о передаче в аренду 12.7 тысяч гектаров земли ландшафтного заказника «Мыс Айя» в Балаклавском районе Севастополя. Суд встал на сторону прокуратуры, признал сделку ничтожной и обязал компанию возвратить лесные участки Севприроднадзору. Тогда в суде представители прокуратуры заявили, что договоры долгосрочной аренды десяти земельных участков были заключены с нарушением, без аукциона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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