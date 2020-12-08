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В Севастополе предупреждают о штрафах за вырубку елей и сосен
Севприроднадзор организовал профилактическую операцию «Новогодняя ель».
Севприроднадзор предупреждает жителей о штрафах за вырубку елей и сосен в лесах. В связи с этим ведомство организовало в Севастополе оперативно-профилактическую операцию «Новогодняя ель».
В рамках программы будут проводиться следующие мероприятия:
- охрана хвойных насаждений вблизи населенных пунктов и на территории ГКУ «Севастопольское лесничество»;
- проверка торговых мест реализации хвойных деревьев в районах города;
- проведение разъяснительной работы среди населения об ответственности за незаконную вырубку деревьев хвойных пород в предновогодний период, негативном влиянии на окружающую среду и необходимости оказания помощи по сохранению насаждений.
«Организаторы операции «Новогодняя ель» предупреждают, что незаконное приобретение или вырубка хвойных насаждений в зависимости от суммы причиненного ущерба влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», – говорится в сообщении.
Власти Севастополя еще не сообщали о датах начала работы елочных базаров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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