В Севастополе предупреждают о штрафах за вырубку елей и сосен

Севприроднадзор организовал профилактическую операцию «Новогодняя ель».

Севприроднадзор предупреждает жителей о штрафах за вырубку елей и сосен в лесах. В связи с этим ведомство организовало в Севастополе оперативно-профилактическую операцию «Новогодняя ель».

В рамках программы будут проводиться следующие мероприятия:

- охрана хвойных насаждений вблизи населенных пунктов и на территории ГКУ «Севастопольское лесничество»;

- проверка торговых мест реализации хвойных деревьев в районах города;

- проведение разъяснительной работы среди населения об ответственности за незаконную вырубку деревьев хвойных пород в предновогодний период, негативном влиянии на окружающую среду и необходимости оказания помощи по сохранению насаждений.

«Организаторы операции «Новогодняя ель» предупреждают, что незаконное приобретение или вырубка хвойных насаждений в зависимости от суммы причиненного ущерба влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», – говорится в сообщении.

Власти Севастополя еще не сообщали о датах начала работы елочных базаров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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