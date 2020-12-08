Происшествия
В Севастополе машина решила покататься по лестнице
фото © Власта Пидпалая / ForPost
В центре Севастополя на улице Торговой, вблизи Центрального рынка и школы № 44 произошло необычное ДТП: новый белый Hyundai без номеров на несколько метров скатился по лестнице в сторону сквера и завис над ней в воздухе.
Инцидент произошел сегодня вскоре после полудня. По предварительной информации, в салоне автомобиля никого не было, прохожие, среди которых могли быть дети, тоже не пострадали. Вероятно, машина не была поставлена на ручной тормоз, из-за чего под наклоном начала скатываться по лестнице.
На месте работают правоохранители, автомобиль собираются эвакуировать.
Детали уточняются в УМВД России по городу Севастополю.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Форпост
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