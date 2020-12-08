В России назвали, условия участия в Крымской платформе

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Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

Об этом она сказала в интервью изданию «Крымский журнал».

«Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества», – сказала Захарова.

По ее словам, идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, «пытается наполнить ее реальным содержанием». Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, «что из этого выйдет».

Спикер МИД России при этом обозначила, при каких условиях, Москва не станет участвовать в Крымской платформе.

«Если Киев собирается играть на своей «платформе» старую мелодию о «деоккупации», то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решен самими крымчанами в 2014 году. Полуостров является полноценным субъектом Российской Федерации, и никакие «платформы», «форматы», «стратегии» этого не изменят», – добавила она.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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