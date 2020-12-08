В Никитском ботсаду выбрали королеву бала хризантем

Королевой бала хризантем «Осенняя симфония» 2020 в Никитском ботаническом саду в Ялте стал сорт «Предрассветный Аю-Даг, сообщает пресс-служба ботсада.

«Особенно напряженным оказался последний этап, когда на сцену вышли два явных лидера – «Предрассветный Аю-Даг» и «Bigoudi-Purple». И все же, в честной борьбе, с активным привлечением интернет-ресурсов, победу по достоинству одержала хризантема «Предрассветный Аю-Даг». Данный сорт крупноцветковой хризантемы с кремово-розовыми соцветиями был выведен в 1983 году селекционером Никитского ботанического сада Галиной Феофиловой», – рассказали в пресс-службе.

Всего на выставке показали 500 сортов и форм хризантемы садовой. По данным ботсада, это абсолютный рекорд за все время существования выставок в открытом грунте, которые проходят в Никитском ботаническом саду с 1953 года.

Ранее в ялтинском ботсаду выбрали принцессу бала хризантем.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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