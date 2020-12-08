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Власть

В некоторых крымских школах не соблюдается температурный режим

11:11 вторник, 8 декабря 2020

В крымских школах и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) нарушается температурный режим, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Отклонения от нормативного температурного режима выявлены в 15 образовательных учреждений. Из них 14 школ и одно дошкольное заведение», – рассказал Константинов.

Он добавил также, что из 501 ФАПов не работают 36. Отопление отсутствует в 4 объектах.

«Температурный режим 13-15 градусов зафиксирован в 43 объектах здравоохранения: Джанкойский район – 13 ФАПов, Красногвардейский район– 13, Симферопольский район – 9, Черноморский – 2, Ленинский – 6», – сообщил Константинов.

По его словам, основными причинами несоблюдения температурного режима стали замена оконных блоков, отопление электрическими приборами и твердым печным топливом, пишет канал 24.крым.

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