Водный кризис
Развитие сюжета: Будет еще хуже: Крым готовится к тотальному дефициту воды ● Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии ● Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней ● Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды ● В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков
В Крыму выявили больше полусотни «незаконных» скважин
фото © Крым.реалии
На территории Крыма с начала года выявили почти 60 незаконных скважин для добычи воды, утверждает министр экологии и природных ресурсов правительства Крыма Геннадий Нараев.
«В этом году геологическим надзором приостановлены четыре лицензии на добычу полезных ископаемых. Силами министерства выявлены 58 незаконных скважин. За эту деятельность люди, создавшие эти скважины, получили штрафы», – сказал Нараев эфире «Крым 24».
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщал, что «Росгеология» планирует до конца 2020 года пробурить на полуострове 30 скважин. При этом 22 из них, как утверждает Хуснуллин, уже начнут подавать воду в сети водоснабжения.
Хуснуллин сообщил, что по прогнозу Росгидромета на полуострове в четвертом квартале 2020 года водность рек будет варьироваться от 10 до 60% от нормы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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