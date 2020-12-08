Власть
В Крыму из семьи незаконно были изъяты 15 детей
В ситуации с приемной семьей из Республики Крым органы опеки поступили с детьми как с мебелью.
Об этом написала у себя в Facebook уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
— То отдали в приемную семью 15 детей, то забрали – перевезли в другое место… Мы звоним специалистам, спрашиваем: на каких основаниях забрали? Ничего вразумительного не ответили. Нет оснований, — возмутилась омбудсмен.
Кузнецова подчеркнула, что специалисты федерального аппарата Уполномоченного по правам ребенка совместно с региональным детским омбудсменом по итогам изучения ситуации установили: разлучение детей с семьей было необоснованным. Факты наличия угрозы жизни и здоровью детей не подтвердились.
— Теперь мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ с целью восстановления прав детей, разлученных с семьей. Необходимо, чтобы виновные понесли соответствующее наказание. Но детей жалко, они-то почему должны терпеть… Этот случай еще раз доказывает, как необходима реформа органам опеки и попечительства. Начало ее положено, об этом объявлено на недавнем заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. И очень важно, чтобы сотрудники органов опеки четко понимали стоящие перед ними задачи, — подытожила Кузнецова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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