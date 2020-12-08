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В Крыму галечный пляж пытались расширить землей

10:48 вторник, 8 декабря 2020
Алушта
В Крыму галечный пляж пытались расширить землей

фото © Плохие новости|Жесть.Крым|ВКонтакте

Оператор пляжа в южнобережном поселке Малый Маяк (городской округ Алушта) пытался расширить береговую линию, разбавив гальку обычной землей.

Реализовать свой замысел предпринимателю не удалось, помешали случайные свидетели.

Одним декабрьским утром, когда даже на ЮБК у моря не так много отдыхающих, на пляж выехал груженый КамАЗ. Подъехав к металлическим ограждениям, водитель поднял кузов грузовика и высыпал грунт прямо на галечный пляж.

Пользователи сообщества «Плохие новости|Жесть Крым» социальной сети «ВКонтакте» винят в произошедшем владельца одного из земельных участков, расположенных неподалеку от поселковой набережной. Мол, частник проводил планировку и решил не заморачиваться с вывозом лишнего грунта.

Глава администрации Алушты Галина Огнева пояснила, что на самом деле это дело рук оператора пляжа — местного пансионата «Береговой». Владельцы дома отдыха решили расширить в сторону моря пляжную зону, отсыпав сверху камни и землю, которые они завезли из Сакского карьера.

«Пансионат «Береговой» взял два пляжа в пользование сроком на десять лет. Один из пляжей, действительно, был сильно размыт морем, и еще в прошлом году необходимо было на нем отсыпать щебень, который зимние шторма к началу сезона обкатали бы в гальку», — рассказала Галина Огнева.

Однако предприниматель решил действовать, не получив согласование. Сейчас на пляже работы приостановлены, место обследуют экологи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Крыму галечный пляж пытались расширить землей

В Крыму галечный пляж пытались расширить землей фото

Оператор пляжа в южнобережном поселке Малый Маяк (городской округ Алушта) пытался расширить береговую линию, разбавив гальку обычной землей.

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