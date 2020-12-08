В Крыму дети отравились угарным газом из-за неправильной вентиляции

Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ).

Как ранее сообщалось, вечером 4 ноября текущего года семья, проживающая в арендованной квартире дома по улице Кечкеметская, почувствовала недомогание в виде слабости и головных болей. На утро родители обнаружили, что сын в возрасте 4 лет и дочка в возрасте 6 лет после сна находятся в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы, где им была оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя установлено, что в нарушении требований законодательства наймодатель не обеспечил передачу квартиры в пригодном для проживания состоянии: на момент заключения договора была установлена газовая колонка без оформления акта ее ввода в эксплуатацию, а также смонтирована вытяжка, которые эксплуатировались с нарушением. В результате чего в тот день при работе газового оборудования произошло нарушение естественной тяги в канале вентиляции, в кухню стал поступать угарный газ, ставший источником отравления детей.

В рамках возбужденного уголовного дела следственным путем тщательным образом проверяются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования газового оборудования и перепланировку помещений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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