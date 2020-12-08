В Балаклаве поврежден газопровод: часть города без газа

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Часть жителей Балаклавы остались без газа из-за аварии, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Известно, что прорыв газопровода произошел в районе Золотой Балки.

«В районе первого отделения «Золотой балки» при производстве земляных работ был поврежден подземный газопровод высокого давления. В настоящее время ведутся восстановительные работы, о времени пуска газа будет сообщено дополнительно», - говорится на сайте Севастопольгаза.

В результате аварии от газа оказались отключены дома на 15 улицах Балаклавы. На место происшествия выехал вице-губернатор Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ.В пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю уточнили, что без газа остались более 27 тысяч человек.

«Под отключение газоснабжения попало 16 улиц, 1 котельная, 11 социально значимых объектов, 303 многоквартирных жилых дома, 844 частных дома, с населением 27270, в том числе 1786 детей. В результате осмотра участка было принято решение об отключении для ликвидации аварии 8 многоквартирных домов, 1 школы и 1 частного дома из числа вышеперечисленных объектов», - говорится в сообщении МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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