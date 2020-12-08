В 2021 году обещают увеличить количество поездов в Крым

С 13 декабря 2020 года на Крымской железной дороге, как и на всей территории России, вводится новый график движения поездов на 2020-2021 гг.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

Прежде всего, в новом графике движения предусмотрено увеличение количества пассажирских поездов «Таврия» (компания-перевозчик «Гранд Сервис Экпресс») и открытие новых сообщений. Так, в 2021 году будут курсировать 14 пар поездов вместо 12 по таким направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Астрахань, Пермь, Смоленск, Кисловодск, Адлер. Новыми сообщениями Крымский полуостров будет связан с Омском, Астраханью и Пермью.

— Проведение комплекса ремонтно-путевых работ и введение в эксплуатацию нового подвижного состава позволило сократить время нахождения каждого пассажирского поезда в пути только по территории Крымского полуострова в среднем на полчаса, — уточнили в пресс-службе.

Изменения также коснулись пригородного сообщения (перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания»). Благодаря использованию обновленного подвижного состава (электропоезда ЭП-2Д, ЭД-4М), полному переходу на рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 (на неэлектрифицированных участках) было достигнуто сокращение времени нахождения пригородных поездов в пути в летний период – на 5,3 часа, в зимний – на 1,8 часов. Тем самым увеличена маршрутная скорость до 48 км/ч, что является наивысшим показателем за все время существования пригородных железнодорожных перевозок в Крыму. Как и в прошлом графике движения, в пригородном сообщении будет назначено 40 пар поездов в зимний период и дополнительно 2 пары в пиковый сезон летних пассажирских перевозок.

В 2021 году грузовые перевозки будут обеспечены 41 парой грузовых поездов (на 5 пар больше, чем в графике прошлого года). Поступление и сдача грузов будет осуществляться по Крымскому мосту, что позволит стабильно обеспечивать заданные объемы перевозок в течение года.

Благодаря повышению скоростей на отдельных участках дороги и улучшению условий пропуска поездов участковая скорость грузовых поездов заложена графиком движения 2021 года выше по сравнению с 2020 годом.

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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