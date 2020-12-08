Власть
В 2021 году обещают увеличить количество поездов в Крым
С 13 декабря 2020 года на Крымской железной дороге, как и на всей территории России, вводится новый график движения поездов на 2020-2021 гг.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
Прежде всего, в новом графике движения предусмотрено увеличение количества пассажирских поездов «Таврия» (компания-перевозчик «Гранд Сервис Экпресс») и открытие новых сообщений. Так, в 2021 году будут курсировать 14 пар поездов вместо 12 по таким направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Астрахань, Пермь, Смоленск, Кисловодск, Адлер. Новыми сообщениями Крымский полуостров будет связан с Омском, Астраханью и Пермью.
— Проведение комплекса ремонтно-путевых работ и введение в эксплуатацию нового подвижного состава позволило сократить время нахождения каждого пассажирского поезда в пути только по территории Крымского полуострова в среднем на полчаса, — уточнили в пресс-службе.
Изменения также коснулись пригородного сообщения (перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания»). Благодаря использованию обновленного подвижного состава (электропоезда ЭП-2Д, ЭД-4М), полному переходу на рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 (на неэлектрифицированных участках) было достигнуто сокращение времени нахождения пригородных поездов в пути в летний период – на 5,3 часа, в зимний – на 1,8 часов. Тем самым увеличена маршрутная скорость до 48 км/ч, что является наивысшим показателем за все время существования пригородных железнодорожных перевозок в Крыму. Как и в прошлом графике движения, в пригородном сообщении будет назначено 40 пар поездов в зимний период и дополнительно 2 пары в пиковый сезон летних пассажирских перевозок.
В 2021 году грузовые перевозки будут обеспечены 41 парой грузовых поездов (на 5 пар больше, чем в графике прошлого года). Поступление и сдача грузов будет осуществляться по Крымскому мосту, что позволит стабильно обеспечивать заданные объемы перевозок в течение года.
Благодаря повышению скоростей на отдельных участках дороги и улучшению условий пропуска поездов участковая скорость грузовых поездов заложена графиком движения 2021 года выше по сравнению с 2020 годом.
В тексте использованы материалы: Примечания
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
До конца года в Симферополе появятся шесть новых светофоров. Срок установки новых светофоров – до 31 декабря 2020 года.
В 2021 году на дорогах Крыма будут работать 500 камер. В 2021 году ситуацию на дорогах республики будут контролировать более 500 камер фиксации нарушений ПДД.
Власти Алушты ждут потока туристов после строительства новой дороги. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в планах властей Крыма – строительство дороги Белогорск – Судак – Приветное.
Новый мэр Ялты решила отменить плату за парковку на улицах города. И.о. главы администрации Ялты Янина Павленко подсчитала, что ежесуточно платные парковки приносят городу по 54 рубля каждая.
Лоза рассказал подробности «крымского кидалова»
Известный российский певец, поэт и исполнитель Юрий Лоза рассказал о том, как его «кинули в Крыму» с квартирой, где он планировал отдохнуть.
Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя
Заксобрание Севастополя сегодня, отказавшись от обсуждения кандидатов, избрало трех новых членов Общественной палаты города.
Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе
Шеченковский районный суд Киева постановил задержать заместителя председателя Погрануправления ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева, подозреваемого в «организации захвата украинских военных кораблей у берегов Крыма в 2018 году», сообщают украинские СМИ.
Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды
При опреснении морской воды в Крыму, о чем на минувшей неделе сообщили местные власти, три вопроса остаются дискуссионными: транспортировка воды с побережья, энергозатратность установок и утилизация рассола, остающегося после опреснения.
5 декабря
Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии?
22 часа назад
Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»
24 часа назад
Суд запретил строительство в районе Тихой бухты
В администрации Феодосии сообщают, что собственнику земельного участка в пгт Орджоникидзе, возле границ Тихой бухты, где на минувшей неделе появилась тяжелая техника, запретили осуществлять строительные работы.