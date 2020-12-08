Ушлые крымчане сами себе рисуют парковки

Автолюбителями уже занялись в муниципальном контроле.

Не успел высохнуть свежий асфальт после капитального ремонта на улице Большевистской в Керчи, что на востоке Крыма, как жильцы одного из домов белой краской разметили дорогу под парковку для своих автомобилей. Не имеющие машин соседи пожаловались на самоуправство.

Оказывается, выкладывать покрышки или устанавливать металлические барьеры для своих машин на дорогах в Крыму уже не в тренде. Найдено новое средство для парковки личных автомобилей. Можно поступить куда проще: взять банку с краской, нанести разметку и подписать номера квартир — чтобы было понятно, что эту территорию лучше не занимать.

Как рассказали в отделе благоустройства управления ЖКХ Керчи, во дворе дома №1 по улице Большевистской есть парковочные места, но их мало. Вот народные умельцы и нашли выход из ситуации, «приватизировав» часть дороги.

«Там район неблагополучный, видимо, боятся оставлять машину где-то еще», — пояснили коммунальщики.

А вот с испорченным свежеотремонтированным проездом теперь разбираются сотрудники муниципального контроля. Так что не исключено, что «художникам» придется отвечать за свою самодеятельность.

В тексте использованы материалы: Форпост

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