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Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя
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Заксобрание Севастополя сегодня, отказавшись от обсуждения кандидатов, избрало трех новых членов Общественной палаты города.
Ими стали Валерий Петухов, Павел Харламов и Александр Трошев.
Петухов представляет региональную общественную организацию «Севастопольская Академия Наук». Харламов — благотворительный фонд «ЖИЗНЬ» Севастополь».
Трошев — региональную общественную организацию «Городской музей палеонтологии», уточнила пресс-служба парламента Севастополя. И напомнила, что новые члены были избраны в связи с досрочным прекращением полномочий трех членов ОП по квоте ЗС Севастополя.
Валерий Петухов известен жителям города как дважды начальник управления МВД Украины по Севастополю. При нем преследовались в уголовном порядке пророссийские активисты, которые оказали сопротивление украинским военнослужащим, желавшим повесить на Графской пристани свою табличку.
«Назначения Петухова В.А. начальником севастопольской милиции всегда странным образом связаны с назначением на должность министра внутренних дел Юрия Луценко», — так авторы сайта «Информационный центр «Севастополь» отметили нужность Петухова власти в Киеве.
Этого же Петухова в феврале 2018 года включили в «Народный Штаб в поддержку стратегического курса кандидата в Президенты РФ В. В. Путина» вместе с Александром Синявским, Александром Погодиным, Олегом Гасановым, сообщал сайт «Пятая оборона».
Павел Харламов — бизнесмен. Он является, согласно данным ЕГРЮЛ РФ, владельцем или совладельцем трех фирм: ООО «Вип Сервис» (Краснодар, общепит), «Полис» (Севастополь, производство продуктов), «Кейтеринг Фрэш» (Севастополь, общепит). Экс-кандидат в депутаты Ленинского муниципального совета Севастополя от «Единой России», сторонник главы города Михаила Развожаева.
Александр Трошев — помощник (на общественных началах) депутата заксобрания Севастополя Михаила Чалого. Еще один его помощник (на общественных начала) — Александр Марчук уже является членом ОП города.
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